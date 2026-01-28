Dopo un decennio torna la Fest’Unità del Pd tra gli ospiti Bersani e Bonaccini

Dopo quasi 15 anni, il Pd torna a organizzare la Fest’Unità a Rimini. Per un fine settimana, il partito riunisce sostenitori e cittadini in un evento che unisce politica, musica e buon cibo. Tra gli ospiti, Bersani e Bonaccini, che si confrontano sui temi caldi del momento. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e riaccendere l’entusiasmo intorno al partito.

Dopo quasi 15 anni il Partito democratico ripropone Fest'Unità, la festa provinciale invernale della provincia di Rimini Un fine settimana di confronti sui principali temi del dibattito nazionale e internazionale, di politica, musica, buon cibo e iniziative ludiche: dopo quasi 15 anni il Partito democratico ripropone Fest'Unità, la festa provinciale invernale della provincia di Rimini. A ospitarla sarà l'Area Eventi Settebello di via Roma 70 e l'appuntamento si articolerà fra venerdì 6 e domenica 8 febbraio. Autoritarismi e guerre, il referendum sulla giustizia ("Perché è giusto dire No"), gli 80 anni del voto delle donne, l'Europa, lavoro e impresa, un focus sui territori, questi gli argomenti che avranno protagonisti in momenti dedicati ospiti quali Pier Luigi Bersani, Benedetta Scuderi, Virginia Libero, gli europarlamentari Stefano Bonaccini e Dario Nardella, Cecilia Guerra, Armando Spataro.

