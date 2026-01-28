Carnevale di Viareggio l' edizione 2026 dall' 1 al 21 febbraio | orari sfilate e biglietti

Dal primo al 21 febbraio, Viareggio si prepara a vivere la sua festa più amata. Le sfilate dei carri sfileranno per tre settimane, portando colori, musica e tanta allegria in strada. I biglietti sono già in vendita, e molti si stanno organizzando per non perdere lo spettacolo.

L'edizione 2026 del carnevale di Viareggio si terrà dall'1 al 21 febbraio. Tre settimane all'insegna di arte, spettacolo, stupore e magia. Iniziative che ogni anno attirano centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Come sempre non mancheranno le sfilate lungo i corsi della città toscana che si svolgeranno i seguenti giorni: Oltre alle sei sfilate, Viareggio vive il suo Carnevale anche di sera, grazie alle tradizionali feste rionali, che animano i quartieri con musica, balli e gastronomia tipica, esprimendo l’anima più popolare e conviviale della manifestazione. A completare il programma torna il Fuori Corso, il cartellone di appuntamenti culturali che nel 2026 esplora il tema del colore.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Carnevale di Viareggio 2026 - La Presentazione dei bozzetti

