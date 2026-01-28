Giochi Olimpici Milano-Cortina il calendario giornaliero dei 116 eventi con tutti gli sport e le corrispettive fasce orarie

Sono stati pubblicati i dettagli del calendario ufficiale dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Dal 4 al 22 febbraio, gli appassionati potranno seguire 116 eventi tra sport su ghiaccio e discipline alpine, con orari precisi giorno per giorno. La manifestazione entra nel vivo, con tutte le gare già pianificate e pronte a coinvolgere tifosi e atleti.

Ecco la lista di tutti i 116 eventi dei giochi olimpici dal 4 al 22 febbraio I Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con la pubblicazione del calendario ufficiale che scandisce giorno per giorno i 116 eventi in programma, tra sport su ghiaccio e discipline alpine.

