Chiediamo rispetto della tregua olimpica Lo sport faccia tacere le armi | Mattarella apre i Giochi di Milano-Cortina

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina, chiedendo il rispetto della tregua olimpica. Durante la cerimonia di inaugurazione, ha fatto appello affinché lo sport prevalga sulle armi e le armi tacitino, anche solo per il tempo della competizione. La richiesta arriva in un momento in cui la guerra continua a far parlare di sé, e il capo dello Stato ha ribadito che lo spirito olimpico deve unire e non dividere.

"Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. Lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto al Teatro alla Scala di Milano, in occasione dell'apertura della 145esima sessione del Cio. "I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca. 'Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo', diceva Martin Luther King ", ha proseguito Mattarella. Il Capo di Stato ha ricordato che i Giochi sono "un grande evento globale che lancia un messaggio al nostro tempo così difficile.

