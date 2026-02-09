Milano occupato il liceo Parini | Il Parini grida ancora

Questa mattina, gli studenti hanno preso d’assalto il liceo Parini di Milano e lo hanno occupato. Sul portone spunta uno striscione con la scritta “Il Parini grida ancora”. È il secondo giorno di proteste e la scuola rimane sotto assedio. Gli studenti vogliono fare sentire la loro voce e chiedere attenzione su varie questioni. La scuola è chiusa, ma la protesta continua.

(LaPresse) "Il Parini grida ancora". Questo lo striscione che campeggia sul Liceo di Milano che è stato occupato dagli studenti lunedì 9 febbraio. In strada centinaia di ragazzi. È la settima occupazione da inizio anno negli istituti superiori del capoluogo lombardo.

