Liceo Giulio Cesare occupato | dopo la ‘lista stupri’ arriva la protesta degli studenti

Gli studenti del Liceo Giulio Cesare hanno occupato l'istituto per protestare contro la mancanza di confronto e l'indifferenza della presidenza, in seguito alla diffusione di una 'lista stupri'. La protesta si inserisce nel contesto di crescenti tensioni e richieste di attenzione alle problematiche interne alla scuola.

© Ildifforme.it - Liceo Giulio Cesare occupato: dopo la 'lista stupri' arriva la protesta degli studenti "Assenza di confronto e presidenza indifferente", affermano gli studenti che questa mattina hanno occupato la scuola romana. L'istituto, nei mesi scorsi, era già stato al centro dell'attenzione, a causa delle numerose proteste avvenute dopo la scoperta di una "lista stupri" scritta nel bagno maschile del secondo piano.

Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri” - Gli studenti hanno occupato la scuola di Corso Trieste dopo le tensioni seguite al ritrovamento della “lista stupri” in un bagno maschile dell’istituto, episodio che aveva già provocato proteste e ... tg24.sky.it

Lista stupri, occupato il liceo Giulio Cesare a Roma La protesta nei confronti della dirigenza scolastica - facebook.com facebook

#Roma Ancora una lista stupri, simile a quella trovata a fine novembre nel liceo Giulio Cesare, questa volta scoperta nel liceo Carducci. La Rete degli studenti, in una nota, denuncia che all'interno dell'Istituto non è la prima volta che si verificano episodi del x.com

