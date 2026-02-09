Combinata a squadre | Franzoni guida dopo la discesa Vinatzer all’attacco per il podio

Dopo la discesa della combinata a squadre sulla Stelvio, Giovanni Franzoni prende il comando. L’atleta italiano ha messo in fila tutti gli avversari e guida la classifica provvisoria, mentre Vinatzer si prepara a spingere per il podio. L’Italia si presenta in testa, con uno spirito combattivo e una buona chance di vincere questa gara.

Capolavoro di Giovanni Franzoni sulla Stelvio nella discesa della combinata a squadre: Italia al comando con margine sugli svizzeri. Alle 14 lo slalom con Vinatzer, ParisSala quinti. Prestazione di altissimo livello per Giovanni Franzoni nella manche di discesa della combinata a squadre di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sulla Stelvio di Bormio, il bresciano fa segnare il miglior tempo in 1'51"80, consegnando all'Italia la leadership provvisoria della gara. Olimpiadi 2026, combinata a squadre di sci: Franzoni super nella discesa libera – La diretta Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, Giovanni Franzoni ha dominato nella discesa libera, portando l'Italia a un risultato importante nella combinata a squadre di sci alpino. Franzoni ancora sul podio a Wengen: terzo in discesa dopo il trionfo in superG Giovanni Franzoni si conferma tra i protagonisti sulla pista del Lauberhorn a Wengen. A che ora partono Franzoni/Vinatzer e Paris/Sala nel Team Combined? Startlist e coppie; La startlist della combinata a squadre di Bormio: Schieder e Franzoni dopo Odermatt nella manche di discesa; Franzoni e Paris, annunciate le coppie per la combinata: sarà ancora duello con la Svizzera; Rebus combinata per l'Italia: Franzoni o Paris in coppia con Vinatzer?. LIVE Sci Alpino combinata a squadre maschile: Franzoni 1°, Paris 5°. Alle 14 lo slalom: il regolamento per le medaglie Combinata a squadre diretta Olimpiadi, segui la discesa: Franzoni e Paris in pista, Milano Cortina LIVE Dopo le due medaglie conquistate nella discesa libera, tocca alla prove a squadre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale L'ITALIA CI CREDE DAVVERO PER LA MEDAGLIA NELLA NUOVA COMBINATA A SQUADRE MASCHILE Giovanni Franzoni (Italia 1) fa registrare il miglior tempo in discesa e ora è tutto nelle mani di Alex Vinatzer in slalom Alle spalle dell'azzurro SEGUI LA DIRETTA | Dopo una giornata da record con ben sei podi, l'Italia torna a caccia di medaglie. Occhi su combinata a squadre e curling

