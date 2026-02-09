Alex Vinatzer dilapida il vantaggio di Franzoni Doppietta della Svizzera nella combinata a squadre

La gara di slalom speciale a Milano Cortina 2026 ha regalato sorprese e emozioni. Alex Vinatzer, che aveva conquistato un buon vantaggio, ha commesso errori e ha perso terreno, permettendo alla Svizzera di portarsi avanti. Franjo Von Allmen, invece, ha mantenuto la calma e ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi, portando a casa il titolo nella combinata a squadre. La giornata ha sorriso agli svizzeri, mentre l’azzurro ha visto sfumare una possibile vittoria.

Franjo Von Allmen si mette al collo la sua seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa volta però il velocista svizzero, campione olimpico in discesa, deve ringraziare completamente il suo connazionale Tanguy Nef, che piazza una bella rimonta e porta la coppia svizzera sul gradino più alto della combinata a squadre maschile. Una manche di slalom eccezionale quella di Nef, che ha rifilato distacchi importanti a tutti gli avversari, risalendo dalla quarta posizione. Sul podio ci sarà un doppio argento, visto che al secondo posto si trovano la coppia austriaca formata da Vincent Kriechmayr e Manuel Feller e quella svizzera composta da Marco Odermatt (prima medaglia in questi Giochi) e Loic Meillard, che hanno accusato un ritardo di 99 centesimi dal vincitore.

