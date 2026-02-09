Milano Cortina tutto sul dream team azzurro in pista per una medaglia nel pattinaggio di figura

La squadra italiana di pattinaggio di figura ha conquistato il bronzo nel team event a Milano Cortina. Marco Fabbri, Charlène Guignard, Sara Conti, Niccolò Macii, Matteo Rizzo, Lara Naki Gutmann e Daniel Grassl sono scesi in pista con determinazione e passione. Alla fine, il risultato ha premiato l’impegno di tutti, portando a casa una medaglia che vale tanto per il movimento italiano.

(Adnkronos) – C'è l'esperienza di Marco Fabbri e Charlène Guignard, la perfezione di Sara Conti e Niccolò Macii, la determinazione di Matteo Rizzo e l'entusiasmo dei giovani Lara Naki Gutmann e Daniel Grassl nella squadra azzurra del pattinaggio di figura, che ha conquistato questa sera il bronzo nella team event di pattinaggio di figura, la terza medaglia olimpica nella storia italiana di questo sport. La gara a squadra è stata introdotta nel 2014 a Sochi. Alla prima edizione, con in campo la stella del ghiaccio Carolina Kostner, l'Italia restò ai piedi del podio. Un obiettivo centrato alle Olimpiadi in casa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026, l’Italia Team tra qualifiche e gare: pattinaggio di figura e curling nel sogno di una medaglia La prima giornata di Milano Cortina 2026 si apre con risultati sorprendenti per l’Italia. Pattinaggio Figura Milano Cortina 2026: Bronzo Italia nel Team Event con Programma da Brividi L’Italia di pattinaggio artistico conquista il bronzo nel Team Event ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina: 15 cose da sapere, tra curiosità e dettagli non solo sportivi; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura. Milano Cortina, tutto sul dream team azzurro in pista per una medaglia nel pattinaggio di figuraDai veterani olimpici Guignard/Fabbri, alla coppia di ex Macii/Conti, fino alla rivelazione Gutmann e ai ragazzi dell'artistico Grassl e Rizzo ... adnkronos.com Olimpiadi invernali 2026: tutto da sapere sui Giochi di Milano-Cortina in ItaliaLa XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali si terrà a Milano-Cortina, in Italia. Circa 3.500 atleti parteciperanno a 116 eventi, 16 discipline, con l’evento organizzato in 19 giorni. Storie consigl ... oltrelalinea.news La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo x.com MILANO CORTINA | "Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali. non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi per la squadra, è un peccato che ne faccia parte": è l'atta facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.