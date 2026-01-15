A 50 giorni dall'inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura, rispettivamente a Verona e Cortina d'Ampezzo. Questi eventi rappresentano il coronamento di un percorso importante per lo sport italiano, sottolineando l’impegno e l’attenzione verso l’inclusione e la valorizzazione delle competenze paralimpiche. Un momento che si preannuncia memorabile per l’intera nazione.

«Le Paralimpiadi sono più importanti per il mondo paralimpico di quanto le Olimpiadi lo siano per quello olimpico. Le Cerimonie Paralimpiche rappresentano uno dei momenti più alti e significativi dei Giochi: un’occasione per raccontare, attraverso linguaggi universali, il valore dello sport, dell’inclusione e della forza che gli atleti incarnano ogni giorno». Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, racconta quanto peso abbiamo i giochi nel mondo paralimpico alla presentazione delle cerimonie di apertura, fra 50 giorni, e chiusura, la prima a Verona e la seconda a Cortina d'Ampezzo, ultimo atto in assoluto dei giochi italiani il 15 marzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, «Nessun evento lascerà un segno come questi giochi»

Leggi anche: Italia – Usa, a Washington l’evento dedicato ai Giochi di Milano – Cortina 2026

Leggi anche: "100 giorni a Milano Cortina 2026". L'evento del Giornale per raccontare i Giochi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Andrea Macrì alle Paralimpiadi Invernali di · Para Ice Hockey; Giochi Olimpici/Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 – Trattamento econonico; Comunicato Stampa: Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, ecco le monete speciali in oro e argento.

Milano-Cortina 2026, svelata la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi all’Arena di Verona - Svelate le cerimonie di apertura e chiusura delle Paralimpiadi di Milano- veronaoggi.it