Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 Nessun evento lascerà un segno come questi giochi
A 50 giorni dall'inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura, rispettivamente a Verona e Cortina d'Ampezzo. Questi eventi rappresentano il coronamento di un percorso importante per lo sport italiano, sottolineando l’impegno e l’attenzione verso l’inclusione e la valorizzazione delle competenze paralimpiche. Un momento che si preannuncia memorabile per l’intera nazione.
«Le Paralimpiadi sono più importanti per il mondo paralimpico di quanto le Olimpiadi lo siano per quello olimpico. Le Cerimonie Paralimpiche rappresentano uno dei momenti più alti e significativi dei Giochi: un’occasione per raccontare, attraverso linguaggi universali, il valore dello sport, dell’inclusione e della forza che gli atleti incarnano ogni giorno». Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, racconta quanto peso abbiamo i giochi nel mondo paralimpico alla presentazione delle cerimonie di apertura, fra 50 giorni, e chiusura, la prima a Verona e la seconda a Cortina d'Ampezzo, ultimo atto in assoluto dei giochi italiani il 15 marzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
