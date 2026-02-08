Lorello conquista il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Rho Fiera. L’atleta italiano si mette in luce in una gara combattuta, portando a casa un risultato che fa sperare in altre soddisfazioni per lo sport italiano.

MILANO - Il pattinaggio di velocità e il ghiaccio di Rho Fiera consegnano un'altra medaglia all'Italia. Riccardo Lorello sorprende infatti tutti dalla terza batteria e, con un'autentica scalata, si assicura il bronzo nei 5000 metri. In testa fino alla nona di dieci batterie, l'azzurro riesce a tenersi dietro i quotati Bloemen e Loubineaud, conquistando un podio insperato. L'oro va al norvegese Sander Eitrem, dominatore col tempo di 6.03.95 (record olimpico) e già campione del mondo, argento per il ceco Metodej Jilek (+2.53). Lorello è bronzo (+5.27) e regala la quarta medaglia di giornata all'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lorello bronzo nei 5000 uomini di pattinaggio velocità

Approfondimenti su Lorello Bronzo

Riccardo Lorello riesce a portare a casa un bronzo storico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità.

Riccardo Lorello conquista il bronzo nei 5 km di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lorello Bronzo

Argomenti discussi: Milano-Cortina, bronzo per Lorello: terzo nei 5k del pattinaggio; Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: è argento nel biathlon. Tris di bronzi per gli azzurri: Goggia, Dalmasso e …; Da Baresi-Bergomi ai campioni del volley: il viaggio della torcia; Pattinaggio velocità diretta Olimpiadi, Lorello e Ghiotto per una medaglia. Segui Milano Cortina LIVE.

Lorello di bronzo olimpico nei 5000 metri: impresa nel pattinaggio di velocità. Ghiotto quartoA Milano-Cortina 2026 trionfa la Norvegia con Sander Eitrem oro e record olimpico davanti al ceco Metodej Jilek, ma l’Italia esulta per il bronzo di Riccardo Lo ... sportface.it

DIRETTA DAVIDE GHIOTTO/ Olimpiadi 2026: Riccardo Lorello vince il bronzo nei 5000 metri pattinaggio!Diretta Davide Ghiotto finale 5000 metri pattinaggio velocità: fantastica medaglia di bronzo per Riccardo Lorello, niente da fare per il veneto. ilsussidiario.net

Un buongiorno #ItaliaTeam con l’argento di Riccardo Lorello e il bronzo di Davide Ghiotto nei 5000 metri! Solo il polacco Vladimir Semirunniy fa meglio degli azzurri, con il nuovo record dell’anello di Tomaszów Mazowiecki! Gli Europei su singole dista facebook