Milano-Cortina le medaglie di oggi

Questa mattina si sono svolti diversi eventi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Alle 10:30, al Stelvio Ski Centre, si sono tenute le gare di combinata a squadre uomini di sci alpino. A Livigno, alle 12:30, si sono conclusi i duelli di freeski slope style donne, mentre nel pomeriggio, alle 17:30, a Milano si sono svolti i 1000 metri di pattinaggio di velocità donne. In serata, a Predazzo, si è deciso il salto con gli sci trampolino piccolo uomini, e alle 19:30,

Roma, 9 feb. (askanews) – Queste le medaglie che saranno assegnate oggi alle Olimpiadi di MIlano-Cortina: 10:30 – Stelvio Ski Centre SCI ALPINO – COMBINATA A SQUADRE UOMINI 12:30 – Livigno Snow Park, Livigno SCI ACROBATICO – FREESKI SLOPESTYLE DONNE 17:30 – Milano Speed Skating Stadium, Milano PATTINAGGIO DI VELOCITÀ – 1000 METRI DONNE 19:00 – Predazzo Ski Jumping Stadium, Predazzo SALTO CON GLI SCI – TRAMPOLINO PICCOLO UOMINI 19:30 – Livigno Snow Park, Livigno SNOWBOARD – BIG AIR DONNE

