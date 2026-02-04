Le previsioni di medaglie per l' Italia a Milano Cortina | i pronostici su chi sarà protagonista

L’Italia punta a migliorare i risultati di Pechino 2022 ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani vogliono conquistare più medaglie e salire sul podio più spesso. La sfida è grande, ma c’è fiducia nella squadra per far bene davanti al pubblico di casa.

L'obiettivo, giocando in casa, a Milano Cortina 2026 è fare meglio di Pechino 2022, 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Il sogno, però, è battere il record storico, Lillehammer 1994, quando il bottino dell'Italia fu di 20 medaglie, 7 ori, 5 argenti e 8 bronzi. A Torino 2006, vent'anni fa, l'Italia.

Il presidente del Coni ha affermato che l’Italia è pronta ad accogliere le Olimpiadi Milano-Cortina, sottolineando l’impegno per uno sport che promuova rispetto e inclusione.

L’Italia punta a un bottino ricco di medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: Milano-Cortina, Buonfiglio Previsioni medaglie? Non mettiamo limiti; Ambesi e le possibili medaglie dell’Italia: Range tra 25 e 30, poche gare a 5 stelle. Sognare, ma con raziocinio; Milano-Cortina, Buonfiglio Previsioni medaglie? Non mettiamo limiti; Olimpiadi, giorno per giorno le speranze di medaglia per l’Italia a Milano-Cortina.

