Milano Cortina le gare di oggi | il programma e dove vedere gli azzurri

Oggi a Bormio arrivano le prime gare del team maschile di sci alpino. Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista per cercare di conquistare punti importanti. La giornata promette emozioni, con gli azzurri pronti a dare il massimo davanti al pubblico.

Terzo giorno di gare a Milano Cortina 2026, oggi lunedì 9 febbraio. Dopo la grande giornata di domenica, con l'argento del biathlon nella staffetta mista e i bronzi di Sofia Goggia (discesa) e Lucia Dalmasso (snowboard), l'Italia Team va a caccia di nuovi podi per continuare al meglio il suo percorso alle Olimpiadi. Ecco il programma di oggi ai Giochi invernali, gli azzurri impegnati e dove vedere le gare in tv e streaming. 10.05 curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia

Oggi a Milano Cortina si svolge il terzo giorno di gare delle Olimpiadi invernali.

La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo.

