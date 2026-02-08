Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard | chi è Lucia Dalmasso quinta medaglia azzurra a Milano Cortina

Lucia Dalmasso sorride tra le lacrime di gioia, dopo aver conquistato il bronzo nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina. La giovane atleta, che aveva iniziato come promessa dello sci, ha portato a casa la quinta medaglia per il Team Italia, aggiungendosi a Franzoni, Paris, Lollobrigida e Goggia. Un risultato che sorprende e rende orgogliosi gli appassionati di sport in Italia.

(Adnkronos) – Lacrime di gioia per Lucia Dalmasso. Oggi, domenica 8 febbraio, l'azzurra regala al Team Italia la quinta medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina (dopo Franzoni, Paris, Lollobrigida e Goggia), nello snowboard. A Livigno, è sua (per soli 11 centesimi) la finale-derby tutta italiana contro Elisa Caffont nello slalom gigante parallelo. Decisiva la rimonta. Nel gennaio 2023 arriva così il primo podio in Coppa del Mondo (seconda nel Pgs nordamericano di Blue Mountain) e nello stesso mese dell'anno dopo il primo successo a Scuol.

