Ian Matteoli si è fatto valere nella finale del Big Air di snowboard a Milano Cortina 2026. Con grande coraggio, ha combattuto fino all'ultimo salto e si è piazzato al quinto posto, dimostrando di essere tra i più concreti in una gara molto equilibrata. La medaglia d’oro, invece, è andata al giapponese Kira Kimura, che ha dominato con i suoi salti e un punteggio complessivo di 179.

Non è mancato lo spettacolo nella finale del Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella fantastica cornice del Livigno Snow Park, al termine di tre manche molto equilibrate e tese, la medaglia d’oro è stata conquistata dal giapponese Kira Kimura che, nei tre salti, ha fatto segnare un punteggio complessivo di 179.50, grazie soprattutto ad una spettacolare terza run. Il 2004 nipponico, terzo al termine delle qualifiche, è riuscito ad anticipare gli avversari con un ultimo trick perfetto, che gli è valso lo score di 90.50, il migliore della serata nel momento più importante. Oro quindi per Kimura e doppietta per il “Paese del Sol Levante”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ian Matteoli si batte con onore ed è 5° nella finale del Big Air di snowboard. Oro al Giappone

Approfondimenti su Ian Matteoli

Ian Matteoli ha ottenuto un ottimo punteggio e si è qualificato per la finale del Big Air di snowboard.

