Milano-Cortina il programma di oggi lunedì 9 settembre

Questa mattina a Milano si sono svolti i preliminari di curling misto. L’Italia ha affrontato gli Stati Uniti alle 10:05, ma il giorno si concentra anche su altre discipline come lo sci alpino, con la combinata a squadre, e lo slittino. Nel pomeriggio, si terranno anche le semifinali di curling e le gare di pattinaggio di velocità e hockey su ghiaccio. La giornata sarà ricca di appuntamenti per gli appassionati delle Olimpiadi.

Roma, 9 feb. (askanews) – Questo il programma di lunedì 9 settembre delle Olimpiadi di Milano-Cortina 10:05 Curling – Misto, preliminari: Svizzera-Canada 10:05 Curling – Misto, preliminari: Italia-Stati Uniti 10:05 Curling – Misto, preliminari: Norvegia-Corea del Sud 10:05 Curling – Misto, preliminari: Repubblica Ceca-Estonia 10:30 Sci alpino – Combinata a squadre (U), GARE DA MEDAGLIA 12:10 Hockey su ghiaccio donne – Gruppo B: Giappone-Italia 12:30 Sci freestyle – Slopestyle (D), FINALE 16:40 Hockey su ghiaccio donne – Gruppo B: Germania-Francia 17:00 Slittino – Singolo (D), 1ª manche 17:30 Pattinaggio di velocità – 1000 m (D), GARE DA MEDAGLIA 18:05 Curling – Misto, semifinale: N.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina, le gare di oggi: il programma e gli orari Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di oggi (7 febbraio) e dove vederle in TV Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la quarta giornata di gare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Puntata Completa 19 Settembre 2025 ep.395 Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, sabato 7 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Milano-Cortina, oggi la cerimonia di apertura: il programma delle gare; Curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Calendario completo e Programma. Milano Cortina, il programma di domani: tutti gli italiani in gara lunedì 9 febbraio (e dove vederli in tv)Dopo la domenica dei record, fatta di un argento e ben cinque bronzi nella stessa giornata, l'Italia è pronta a inaugurare la ... msn.com Programma Olimpiadi Milano Cortina 9 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno. Spicca la combinata a squadre maschile di sci alpino ... tuttosport.com Slalom - Calgary 1988 Slalom - Albertville 1992 Slalom - Lillehammer 1994 Discesa libera - Pyeongchang 2018 Discesa libera - Pechino 2022 Discesa libera - Milano-Cortina 2026 DUE LEGGEND facebook Milano-Cortina, 5,3 miliardi di interazioni social olimpici per l’apertura #Olimpiadilnvernali2026 #Olimpiadi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.