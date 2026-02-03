Collezionare lo spirito olimpico | la Pin Collection Samsung per Milano Cortina 2026

A pochi anni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, la Samsung presenta la sua Pin Collection dedicata all’evento. Le spille olimpiche, simbolo di tradizione, tornano a essere protagoniste, portando avanti un’usanza che dura da decenni. La collezione mira a coinvolgere appassionati e collezionisti, mantenendo viva la memoria delle passate edizioni e creando un legame tra passato e futuro delle Olimpiadi.

Le spille da sempre sono sinonimo di tradizione olimpica. Le pin olimpiche sono, da sempre, molto più di semplici oggetti: rappresentano una delle tradizioni più autentiche dei Giochi. Attraverso il loro scambio, atleti, delegazioni e appassionati danno vita a un rituale fatto di relazioni, dialogo e apertura tra culture diverse. Nato in modo spontaneo, questo gesto è diventato nel tempo un vero codice universale, capace di creare legami che vanno oltre la competizione sportiva. Collezionare non significa soltanto accumulare, ma cercare, scoprire, completare e, soprattutto, condividere. In Italia il collezionismo vive oggi una fase di forte espansione: coinvolge una larga parte della popolazione e si conferma come una passione sempre più diffusa.🔗 Leggi su 361magazine.com

Nardò si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, che il 30 dicembre attraverserà la città nel percorso verso Milano Cortina 2026.

Gli studenti delle scuole superiori di Verona e provincia partecipano al racconto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, utilizzando il fumetto e l'illustrazione.

