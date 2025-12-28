Nardò accende lo spirito olimpico | martedì arriva la fiamma di Milano Cortina 2026

Nardò si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, che il 30 dicembre attraverserà la città nel percorso verso Milano Cortina 2026. Dopo l’accensione a Olimpia e la partenza da Roma, il viaggio simbolico prosegue lungo l’Italia, unendo diverse comunità e condividendo lo spirito dei Giochi. Un momento di coesione e di celebrazione sportiva che coinvolge anche la città salentina, in un percorso di tradizione e valori olimpici.

GRECIAROMANARDO’ – In seguito all’accensione del “sacro fuoco” a Olimpia, è partito ufficialmente da Roma il 6 dicembre scorso il viaggio della Fiamma Olimpica che nella mattinata di martedì 30 dicembre attraverserà lungo il suo percorso attraverso lo Stivale anche la Città di Nardò. Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

