Nardò accende lo spirito olimpico | martedì arriva la fiamma di Milano Cortina 2026

Nardò si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, che il 30 dicembre attraverserà la città nel percorso verso Milano Cortina 2026. Dopo l’accensione a Olimpia e la partenza da Roma, il viaggio simbolico prosegue lungo l’Italia, unendo diverse comunità e condividendo lo spirito dei Giochi. Un momento di coesione e di celebrazione sportiva che coinvolge anche la città salentina, in un percorso di tradizione e valori olimpici.

Il Presidente Mattarella accende il braciere olimpico | Milano Cortina 2026

