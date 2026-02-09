Milano-Cortina finisce il sogno dell’Italia di curling | gli Stati Uniti si qualificano alla finale

Gli Stati Uniti si qualificano per la finale di curling a Milano-Cortina. Stefania Constantini e Amos Mosaner, che puntavano all’oro olimpico, si sono fatti battere 9-8 dalla coppia americana Cory Thiesse e Korey Dropkin. La loro corsa si ferma qui, lasciando l’Italia fuori dalla corsa medaglia.

Finisce il sogno dell'oro olimpico di Stefania Constantini e Amos Mosaner a Milano-Cortina 2026. I due grandi protagonisti del curling italiano sono stati sconfitti 9-8 dalla coppia statunitense, Cory Thiesse e Korey Dropkin. Grande rammarico per Stefania e Amos, che escono battuti dopo una sfida equilibratissima, terminata all'ultimo end. Ora non resta che giocarsi la medaglia di bronzo contro la Svezia, dominata nell'altra semifinale dalla Gran Bretagna col punteggio di 9-3. Italia in campo con la divisa blu, il colore di riferimento delle stone è il rosso. Stati Uniti in bianco con pietre gialle Parte bene la semifinale.

