Milano-Cortina la cronaca della giornata | curling l' Italia batte gli Stati Uniti

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo, e l’Italia si fa subito valere. Nella terza giornata di gare, il curling azzurro conquista una vittoria importante contro gli Stati Uniti. È un risultato che fa felice il team italiano, che punta a portare a casa più medaglie in questa edizione. La competizione continua a scaldare gli animi e a regalare emozioni.

Le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 arrivano alla loro terza giornata. Per l'Italia un inizio da sogno, con una pioggia di medaglie nelle prime due giornate di gara. Di seguito, il programma della giornata e la sintesi dei fatti più rilevanti Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina 10:05 – Curling: Svizzera-Canada (Round robin doppio misto) 10:05 – Curling: Stati Uniti-Italia (Round robin doppio misto) 10:05 – Curling: Norvegia-Corea (Round robin doppio misto) 10:05 – Curling: Cechia-Estonia (Round robin doppio misto) 10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa libera) 12:10 – Hockey su ghiaccio: Giappone-Italia (Torneo femminile, gruppo B) 12:30 – Sci freestyle: Finale slopestyle femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire) 14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale) 16:40 – Hockey su ghiaccio: Germania-Francia (Torneo femminile, gruppo B) 17:00 – Slittino: Singolo femminile (1ª run) 17:30 – Pattinaggio di velocità: 1.

