Milano-Cortina | aumento lettere e messaggi dei fan per celebrare successi i Sofia Goggia

A Bergamo le imprese sportive si festeggiano anche con le lettere. Melissa Ratto, postina dal 1997, ogni giorno consegna posta tra i colli di Bergamo Alta, dove vive anche Sofia Goggia. La campionessa di sci riceve spesso messaggi e lettere di sostegno dai fan, che vogliono celebrare i suoi successi. Le strade di questa zona sono piene di parole di affetto, che testimoniano quanto il suo talento sia amato anche tra i residenti.

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - A Bergamo le imprese sportive si celebrano anche con la corrispondenza. Melissa Ratto, 55 anni, portalettere di Poste Italiane dal 1997, si occupa da più di vent'anni della zona dei colli di Bergamo Alta, direzione Valle di Astino, dove le strade diventano ricche di panorami e di storia e dove, fra i residenti, troviamo anche la campionessa di sci Sofia Goggia, simbolo dello sport italiano nel mondo. "Questo è un periodo intenso – spiega Melissa in una nota - Oltre a trovare cartelli di incoraggiamento appesi al cancello di casa, le lettere dei fan aumentano, arriva molta più corrispondenza, anche dall'estero, soprattutto dalla Svizzera.

