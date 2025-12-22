Sofia Goggia portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Non so ancora nulla

Sofia Goggia, campionessa di sci alpino, ha commentato la possibilità di essere portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dichiarando di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. La atleta bergamasca ha affermato di non conoscere ancora i dettagli e di attendere eventuali proposte, mantenendo un atteggiamento di disponibilità senza precludersi alcuna ipotesi.

Bergamo, 22 dicembre 2025 – " Alzabandiera? Non so nulla, perché non ho ricevuto alcuna chiamata, vedremo quale sarà l'eventuale proposta". Sono le parole di Sofia Goggia, all'ingresso del Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella affiderà il tricolore ai portabandiera azzurri di Milano-Cortina, commentando la proposta del n.1 del Coni Luciano Buonfiglio di designare la sciatrice per la cerimonia dell'alzabandiera a Cortina. " Se accetterei? Ne vorrei parlare prima con il presidente del Coni", ha aggiunto la fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle.

