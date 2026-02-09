Milano-Cortina allarme medaglie ai Giochi | troppo pesanti e fragili si rompono facilmente

Le medaglie dei Giochi di Milano-Cortina si sono rotte durante le premiazioni, lasciando tutti senza parole. Sono troppo pesanti e fragili, e alcuni atleti hanno già avuto problemi nel maneggiarle. La produzione sembra aver sottovalutato la resistenza dei premi, che ora rischiano di rovinare l’immagine dell’intero evento. Le autorità stanno già valutando come intervenire per evitare altri incidenti.

Non solo emozioni e record: ai Giochi olimpici di Milano-Cortina scoppia anche il caso medaglie fragili. Nei primi giorni di competizioni si sono moltiplicati gli episodi di premi danneggiati, scheggiati o addirittura smarriti, sollevando interrogativi sulla progettazione e sulla resistenza dei riconoscimenti olimpici. I primi casi tra neve e parterre. L'argento nello skiathlon della svedese Ebba Andeon è rotolato in una fessura tra la neve e un cartellone, finendo scheggiato e rotto in più parti dopo la caduta. L'oro dell'americana Breezy Johnson si è invece sfilato dal collare, rischiando di perdersi nella calca del parterre di Cortina.

