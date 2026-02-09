Nei giorni scorsi il ministro dello Sport Abodi ha fatto il punto sulle prospettive delle Olimpiadi invernali del 2026.

“Io penso che siamo sulla buona strada. Abbiamo ancora tante giornate di gara, tante possibilità in tutte le discipline. Siamo un paese che è maturato molto dal punto di vista della competitività. Spesso eravamo in passato espressione di talenti in alcune discipline, oggi li portiamo in finale in tutte le competizioni. Questo è un fatto confortante”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, in merito alle possibilità della squadra azzurra di stabilire il record di medaglie in questi Giochi olimpici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, Abodi: "Record medaglie? Siamo sulla buona strada"

Approfondimenti su Milano Cortina

L’Italia ha fatto il record ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina.

Nella conferenza stampa prima di Juventus-Cremonese, Spalletti ha sottolineato il percorso di crescita della squadra e il buon lavoro svolto finora.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Olimpiadi di Milano-Cortina, la caccia all'accredito dei politici: i ministri battono i vice 2-1; Milano Cortina, Abodi: Sicurezza? Saranno rispettati protocolli Italia; Olimpiadi Milano Cortina, Abodi e il regalo dell'ultimo minuto.

Abodi su Milano Cortina: «Record di medaglie? Siamo sulla buona strada»(LaPresse) Io penso che siamo sulla buona strada. Abbiamo ancora tante giornate di gara, tante possibilità in tutte le discipline. Siamo un paese che è maturato molto dal punto di vista della competi ... video.corriere.it

Milano Cortina, Abodi: Record medaglie? Siamo sulla buona strada(LaPresse) Io penso che siamo sulla buona strada. Abbiamo ancora tante giornate di gara, tante possibilità in tutte le discipline. Siamo un ... stream24.ilsole24ore.com

Alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il vicepresidente Usa è stato accolto con evidente disapprovazione. Tutto il mondo ha assistito, tranne gli spettatori americani: nella diretta Nbc l’audio scompare facebook

Milano Cortina, polemica sul caro-biglietti: “Quasi 300 euro e si vede malissimo”. E senza Visa niente bancomat x.com