Milano-Cortina è record italiano | 6 medaglie in un giorno

L’Italia ha fatto il record ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. In un solo giorno, sei medaglie azzurre sono arrivate a casa, un risultato mai raggiunto prima. La squadra italiana ha mostrato energia e determinazione, portando a casa medaglie in diverse discipline. Un risultato che fa parlare di sé e che riempie di orgoglio tutto il paese.

AGI - Sei medaglie azzurre in una sola giornata. Un record che l'Italia non aveva mai segnato nei Giochi olimpici invernali. Milano-Cortina 2026 regala questo traguardo, che si realizza con l'argento del biathlon conquistato dal Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Nel medagliere italiano anche i 5 bronzi nello slittino, nel pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura, sci alpino, snowboard. Nella staffetta mista del biathlon, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon.

