Milano Cortina 2026 sfuma la medaglia per Ghiotto nei 5mila metri

9 feb 2026

Davide Ghiotto ha perso l'occasione di agguantare una medaglia nei 5 mila metri ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Il campione di Altavilla Vicentina, già tre volte campione del mondo e bronzo olimpico a Pechino sui 10 mila metri, ha corso senza fortuna. Alla fine, non è riuscito a salire sul podio in questa gara in cui sperava di fare bene.

Tre volte campione del mondo e bronzo olimpico a Pechino 2022 sui 10.000 metri, il campione di Altavilla Vicentina Davide Ghiotto ha aperto la sua Olimpiade nella distanza dei 5mila metri. Pur partendo da grande favorito non è riuscito ad agguantare il podio, fermandosi in quarta posizione.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026, Lollobrigida fa la storia nel pattinaggio di velocità: è oro nei 3000 metri

La campionessa italiana di pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida, ha conquistato l’oro nei 3000 metri, facendo la storia ai Giochi di Milano e Cortina.

Milano Cortina 2026: Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026.

