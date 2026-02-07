Milano Cortina 2026 | Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. È la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione olimpica. La sua vittoria segna un momento importante per lo sport italiano, che aspettava questo risultato da tempo.

Il primo trionfo azzurro ai Giochi invernali. Francesca Lollobrigida scrive una pagina storica dello sport italiano conquistando la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L'atleta azzurra ha dominato la gara dei 3000 metri di pattinaggio di velocità, imponendosi con una prestazione di altissimo livello. Una gara perfetta sul ghiaccio. La pattinatrice italiana ha dimostrato grande solidità tecnica e mentale, gestendo il ritmo della prova con precisione e determinazione. Il successo nei 3000 metri conferma il suo ruolo di protagonista assoluta nel panorama internazionale del pattinaggio di velocità.

L’Italia mette subito il piede sull’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida vince il primo oro italiano dei Giochi nel pattinaggio.

