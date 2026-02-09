Milano-Cortina l’Italia del curling chiude con una vittoria e sfida di nuovo gli USA in semifinale

Gli azzurri del curling, Stefania Constantini e Amos Mosaner, hanno conquistato una vittoria importante nel round robin a Milano-Cortina 2026. Hanno battuto gli Stati Uniti 7-6 e ora si preparano per la semifinale. La coppia italiana ha dimostrato di saper reggere la pressione e si candida come possibile sorpresa della competizione. La sfida contro gli USA si giocherà tra pochi giorni, con l’obiettivo di andare avanti e sperare in una medaglia.

Stefania Constantini e Amos Mosaner la coppia azzurra del curling italiano, ha chiuso il round robin con una vittoria per 7-6 contro gli Stati Uniti ed ora è pronta a disputare la semifinale a Milano-Cortina 2026. Gli azzurri si troveranno ancora di fronte la coppia americana Cory Thiesse e Korey Dropkin nella sfida che può valere una medaglia olimpica. Nel primo end l'Italia rimedia a una partenza non proprio brillante concedendo agli Usa una sola stone di vantaggio. Al termine di un end equilibratissimo, giocato tutto dentro la zona verde della casa, è l'ultima stone di Constantini a regalare all'Italia il punto del pareggio.

