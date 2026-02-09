Hockey femminile Italia ai quarti | battuto il Giappone 3-2 a Milano Cortina 2026

L’Italia femminile di hockey su ghiaccio conquista i quarti di finale ai Giochi di Milano-Cortina. Le azzurre vincono 3-2 contro il Giappone, chiudono il discorso qualificazione con un turno d’anticipo e ottengono un risultato storico. La partita si è giocata a Milano, e il successo permette alla squadra di avanzare nel torneo olimpico.

Secondo successo storico per la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio: le azzurre superano il Giappone 3-2, chiudono il discorso qualificazione con un turno d'anticipo e conquistano i quarti di finale olimpici. Una partita intensa, combattuta fino all'ultimo secondo, nella quale le azzurre hanno mostrato qualità, lucidità e grande capacità di soffrire nei momenti decisivi.

L’Italia batte il Giappone 3-2 e si qualifica ai quarti di finale dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Alle Olimpiadi di Pechino, le azzurre dell’hockey su ghiaccio affrontano il Giappone nel terzo match del girone B.

