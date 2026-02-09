Milano Cortina 2026 l’Italia del pattinaggio di figura è bronzo Rizzo | Indescrivibile

L’Italia del pattinaggio di figura ha conquistato il suo primo bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana ha dato il massimo nel Team Eventi, portando a casa una medaglia storica. Rizzo, uno dei protagonisti, ha commentato l’impresa: “Indescrivibile”. La vittoria sottolinea come il talento italiano continui a crescere in questa disciplina.

Milano – Incanta l’Italia della danza sul ghiaccio di Milano Cortina 2026 e conquista il bronzo. Una straordinaria avventura per i pattinatori di figura alle Olimpiadi Invernali, che nella specialità in Team Eventi si prendono la storica medaglia di bronzo. Una divisa sessione di gare e di serate, per specialità e categorie, hanno portato l’Italia ad accumulare un punteggio pieno di 60 punti. A vincere il titolo a cinque cerchi sono stati gli Stati Uniti con 69 punti, l’argento è andato al Giappone a quota 68. Davanti al pubblico dell’Ice Skating Arena (anche Novak Djokovic sugli spalti), l’impresa tricolore è stata realizzata da Charlène Guignard e Marco Fabbri (danza sul ghiaccio), Sara Conti e Niccolò Macii (coppie di artistico), Lara Naki Gutmann (singolo femminile), Daniel Grassl e Matteo Rizzo, che hanno gareggiato rispettivamente nel corto e libero del singolo maschile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

