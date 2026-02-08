Questa sera l’Italia punta a portare a casa il primo bronzo nel pattinaggio artistico dal 2014. Conti-Macii, insieme a Gutmann e Rizzo, scendono in pista con la speranza di chiudere la gara in bellezza e regalare una medaglia agli appassionati italiani, dopo il buon avvio di ieri di Guignard e Fabbri.

L’Italia del pattinaggio ha vinto due bronzi olimpici: Fusar Poli-Margaglio a Salt Lake City 2002, Carolina Kostner a Sochi 2014. Dopo altri 12 anni, siamo pronti per il terzo: questa sera si completerà la gara a squadre e l’Italia, dopo cinque prove su otto, è terza in classifica. Gli Stati Uniti e il Giappone non si prendono ma Canada e Georgia, le altre due finaliste, hanno meno chance di noi di arrivare al podio. Se guarderete in tv, vorrete sapere chi sono Sara Conti e Niccolò Macii, la coppia di artistico, Lara Naki Gutmann, la nostra migliore pattinatrice, e Matteo Rizzo, la sorpresa della domenica per la prova maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conti-Macii, Gutmann e Rizzo, la squadra azzurra sogna il bronzo nel pattinaggio figura

Ai Campionati Europei di Pattinaggio di Figura 2026 a Sheffield, i rappresentanti italiani Gutmann, Rizzo e Guignard-Fabbri hanno conquistato il podio, consolidando la presenza azzurra nella competizione.

Mentre la fiamma olimpica arriva in Italia in preparazione di Milano-Cortina 2026, gli sportivi italiani si distinguono con successi nel snowboard e nel pattinaggio di figura, conquistando vittorie e podi di rilievo in Coppa del Mondo.

Olimpiadi, Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medagliaNella serata di venerdì 6 febbraio la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, ma diverse gare sono già in corso. ecodibergamo.it

Sara Conti, chi è la pattinatrice di Alzano che fa coppia con l'ex Niccolò Macii. «Dopo la fine dell'amore abbiamo tenuto duro»Gli allenamenti all'IceLab di Bergamo, le difficoltà dopo la fine del rapporto e i successi mai raggiunti da una coppia italiana agli Europei e ai Mondiali. Ora un'Olimpiade da protagonista in casa ... bergamo.corriere.it

Sara Conti e Niccolò Macii, campioni europei e bronzo mondiale, sognano una medaglia nel pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si sono lasciati ma sul ghiaccio sono inseparabili, la loro costumista ci racconta l'outfit e i programmi olimp facebook

Conti e Macii, l’ex coppia nella vita a caccia di una medaglia nel pattinaggio x.com