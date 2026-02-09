Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina nel 2026 porteranno in tutto circa 5,3 miliardi di euro di valore. È quanto emerge da uno studio di Banca Ifis, che sottolinea come i giochi possano portare benefici sia nel breve che nel lungo termine ai territori coinvolti. La manifestazione, che unisce il nostro paese con un evento globale, si prepara a trasformare le regioni interessate, creando opportunità e investimenti.

I dati del rapporto Secondo i dati dell’Ufficio Studi di Banca Ifis, i giochi in corso creeranno valore per 5,3 miliardi di euro. Questa cifra è il risultato della somma di tre voci che riguardano il territorio tra spesa turistica immediata e differita (per quasi il 60% su Lombardia e il 40% su Veneto e Trentino Alto-Adige) e l’heritage infrastrutturale (per il 53,6% su Lombardia e il 46,4% per Veneto e Trentino Alto-Adige). Il valore atteso riguarderà per 1,1miliardi di euro le spese in attività e servizi sul territorio per spettatori e staff operativo; per 1,2miliardi di euro le spese sostenute dai turisti entro i 18 mesi successivi all’evento; per 3miliardi di euro il valore generato dalle infrastrutture, nuove e potenziate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali genereranno 5,3 miliardi di euro di valore: lo studio di Banca Ifis

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 prevedono un investimento di circa 3,54 miliardi di euro, di cui solo il 13% destinato alle competizioni.

Banca Ifis ha annunciato una nuova collaborazione con la Fondazione Cortina.

