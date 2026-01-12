Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | su 3,54 miliardi di euro solo il 13% finanzierà le gare L’87% dove finisce?

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 prevedono un investimento di circa 3,54 miliardi di euro, di cui solo il 13% destinato alle competizioni. L’87% delle risorse sarà impiegato in infrastrutture e servizi legati all’evento. Con l’approssimarsi delle gare, l’attenzione si concentra sugli aspetti organizzativi e sullo sviluppo del territorio, aspetti fondamentali per il successo di questa manifestazione internazionale.

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si avvicinano, mancano poche settimane all’accensione del braciere e l’attenzione sembra essere rivolta alle gare e agli atleti. Eppure, un rapporto di monitoraggio promosso da Libera e altre organizzazioni civiche mostra un dato significativo che esula dalla competizione. È emerso, infatti, che l’investimento stanziato si aggiri intorno ai 3,54 miliardi di euro. Solo una piccola cifra, però, interessa lo svolgimento delle gare. Le opere legacy assorbono l’87% dei finanziamenti. Il rapporto tra il numero degli interventi e la distribuzione delle risorse rivela una sproporzione netta: sebbene le opere legacy siano circa il doppio di quelle essenziali (67 contro 31), queste assorbono l’87% della spesa complessiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

