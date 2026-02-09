Milano-Cortina 2026 | Italia fuori dal podio nella gara vinta dalla Svizzera | delusione per il duo Franzoni Vinatzer

L’Italia incassa una nuova delusione a Milano-Cortina 2026. Nella gara di combinata a squadre maschile, il duo Franzoni e Vinatzer non riesce a salire sul podio, finendo fuori dalla top tre. La gara si conclude con la vittoria della Svizzera, lasciando gli azzurri con l’amaro in bocca al debutto olimpico.

Il debutto olimpico della combinata a squadre maschile a Milano Cortina 2026 lascia l’amaro in bocca ai colori azzurri Dopo. Dopo una prima manche di discesa libera che aveva fatto sognare l’intero parterre di Bormio, l’Italia deve fare i conti con una realtà cruda: nel momento decisivo, il cronometro non ha perdonato. Giovanni Franzoni, autore di una prova maiuscola in velocità che lo aveva proiettato in testa alla classifica provvisoria, ha assistito impotente alla rimonta degli avversari durante la frazione di slalom. Alex Vinatzer, incaricato di difendere il primato tra i pali stretti, non è riuscito a trovare il giusto ritmo sulla neve della Stelvio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Giovanni Franzoni si mette in mostra sulla Stelvio, correndo bene nella prova di allenamento di sci alpino.

Questa mattina a Milano Cortina l’Italia ha conquistato due medaglie nella discesa libera maschile.

Milano Cortina 2026, il video di lancio della cerimonia d'apertura: il tema sarà Armonia

