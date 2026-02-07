Milano Cortina Doppio podio per l’Italia | Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa libera

Questa mattina a Milano Cortina l’Italia ha conquistato due medaglie nella discesa libera maschile. Dominik Paris ha ottenuto il bronzo, mentre Giovanni Franzoni si è aggiudicato l’argento. È il primo successo di questa edizione, e gli atleti italiani sorridono soddisfatti per le prestazioni in pista.

Primo successo per l'Italia che centra ben due podi con Dominik Paris e Giovanni Franzoni nella discesa libera maschile. Oro per lo svizzero Von Mallen Lo sci alpino maschile apre ufficialmente il programma olimpico di oggi: a Bormio la discesa libera ha assegnato le prime medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026 dopo la meravigliosa cerimonia di apertura di ieri sera. Primo successo per l’Italia che centra ben due podi con Dominik Paris e Giovanni Franzoni. La gara ha riservato un’inaspettata sorpresa: il grande favorito alla vigilia, Marco Odermatt, ha chiuso la gara fuori dal podio, ottenendo solo il quarto posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, Doppio podio per l’Italia: Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa libera Approfondimenti su Milano Cortina A Milano-Cortina argento Franzoni e bronzo Paris, prime medaglie Italia in discesa Olimpiadi, inizio da sogno per l’Italia: argento e bronzo nella discesa libera con Franzoni e Paris L’Italia parte forte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Olimpiadi Milano Cortina 2026, prime medaglie azzurre: Franzoni argento e Paris bronzo in discesa libera; Verso Milano-Cortina, come stanno gli azzurri a pochi giorni dal via: il podio di Murada nello sci alpinismo…; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: in corso la discesa libera maschile. Milano-Cortina 2026, doppio podio in discesa: Franzoni d'argento, Paris è bronzoLo svizzero von Allmen fa la differenza nella parte centrale e conquista il primo titolo olimpico, ma l'Italia festeggia due medaglie. Odermatt quarto ... sportmediaset.mediaset.it Milano-Cortina, discesa libera maschile: prova favolosa e doppio podio azzurro. Argento a Franzoni, bronzo a Paris. Arrivano le prime medaglieGiornata storica per lo sci italiano. La prima gara valida per l'assegnazione delle medaglie olimpiche vede due azzurri sul podio, fantastica le prove ... affaritaliani.it Inizio da sogno per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l'Italia Team arrivano subito due medaglie dalla “Stelvio” di Bormio facebook MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com

