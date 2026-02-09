A Milano, Fares Bouzidi è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il 22enne era alla guida dello scooter su cui viaggiava Ramy Elgaml, morto nell’incidente del 24 novembre durante un inseguimento con i carabinieri. L’arresto arriva a poche settimane dalla tragedia, mentre le indagini cercano di chiarire i dettagli di quella notte.

È stato arrestato con l’accusa di furto aggravato Fares Bouzidi, il 22enne che guidava lo scooter su cui – il 24 novembre 2024 – viaggiava Ramy Elgaml, morto in un incidente durante un inseguimento dei carabinieri. È successo nella serata di sabato 7 febbraio. A innescare l’intervento della polizia, poco dopo le 23, è stato un cittadino che ha segnalato due persone che stavano spingendo una moto in via Elba a Milano (zona piazza Piemonte). Sul posto è intervenuta la volante Bonola dell’Upg e i due, nel frattempo raggiunti da altri due ragazzi, sono stati intercettati in via Pirandello. La moto, una Yamaha Teneré, era stata rubata poco prima in via Marenco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano: arrestato per furto Fares Bouzidi, l’amico di Ramy

Approfondimenti su Ramy Elgaml

La polizia di Milano ha arrestato un giovane tunisino, Fares Bouzidi, che guidava lo scooter su cui ha perso la vita Ramy.

Milano, oggi, Fares Bouzidi finisce di nuovo nei guai.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ramy Elgaml

Argomenti discussi: L'amico di Ramy arrestato per furto, ha tentato fuga in scooter a Milano; Milano, Fares Bouzidi arrestato in via Pirandello per il furto di una moto. Guidava lo scooter dello schianto in cui morì Ramy; Fares Bouzidi (l'amico di Ramy che guidava il Tmax) è stato arrestato per aver rubato una moto; Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml.

Milano, arrestato per furto Fares Bouzidi, il giovane alla guida dello scooter con a bordo RamyIl 22enne, alla guida dello scooter inseguito dai carabinieri la notte dell’incidente, fermato mentre spostava una Yamaha da 15mila euro appena rubata. affaritaliani.it

Milano, arrestato per furto Fares Bouzidi: il giovane che guidava lo scooter su cui morì RamyÈ stato arrestato a Milano Fares Bouzidi, l’amico di Ramy che a novembre del 2024 era alla guida dello scooter che costò la vita al 19enne ... dire.it

La Polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, 23 anni, con l’accusa di furto aggravato di una moto. Il giovane è noto alle cronache perché era alla guida dello scooter su cui viaggiava Ramy Elgaml, il 19enne morto in un incidente stradale nel novemb facebook

Milano: in manette #FaresBouzidi, guidava lo scooter su cui morì Ramy. Per l’amico del 19enne morto a novembre 2024 dopo un inseguimento con i carabinieri l’accusa è di aver rubato una moto in zona City Life x.com