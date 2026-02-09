Fares Bouzidi nuovi guai dopo la condanna per resistenza e l’accusa di omicidio stradale | l’amico di Ramy arrestato per furto

Milano, oggi, Fares Bouzidi finisce di nuovo nei guai. Dopo la condanna per resistenza e l’accusa di omicidio stradale, ora è stato arrestato anche per furto. È stato beccato mentre spingeva una Yamaha Ténéré 700 con un amico, muovendosi con fare sospetto e voltandosi spesso per controllare di non essere seguiti. La scena si è svolta lungo un percorso che va dal centro alla periferia della città.

Milano, 9 febbraio 2026 – Spingevano una moto, una Yamaha Ténéré 700, con fare sospetto, voltandosi più volte per accertarsi di non essere seguiti, lungo un percorso che dal centro di Milano porta alla periferia. Un residente li ha notati e ha chiamato la polizia che, dopo una breve fuga a piedi, sabato sera ha bloccato quattro ragazzi in via Pirandello, traversa di via Washington, recuperando quella moto di grossa cilindrata dal valore di 15mila euro che poco prima era stata rubata da un parcheggio in via Monferrato. Due sono stati arrestati per furto aggravato, mentre gli altri due complici che avrebbero fatto da “palo“ sono indagati a piede libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

