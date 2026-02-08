Milano guidava lo scooter su cui morì Ramy | arrestato per furto Fares Bouzidi

La polizia di Milano ha arrestato un giovane tunisino, Fares Bouzidi, che guidava lo scooter su cui ha perso la vita Ramy. L’uomo, di 23 anni, non è nuovo ai guai con la legge: era già stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento in cui morì il suo amico. Ora si trova in manette con l’accusa di furto, mentre gli investigatori continuano a ricostruire le circostanze dell’incidente.

È stato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida dello scooter T-Max su cui si trovava il 24 novembre 2024 il suo amico Ramy Elgaml, morto nell’incidente che ebbero durante un inseguimento con i carabinieri. Nella tarda serata di ieri, una volante lo ha notato insieme ad un complice mentre, alle 23:12 in via Pirandello, nella zona di Citylife, in modo sospetto spingeva in strada una moto Yamaha del valore di circa 15 mila euro. Alla vista dei poliziotti i due hanno provato a darsi alla fuga, ma sono stati prontamente bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso, prima di venire condotti in camera di sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, guidava lo scooter su cui morì Ramy: arrestato per furto Fares Bouzidi Approfondimenti su Milano ramy Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml. Guidava lo scooter su cui morì Ramy: arrestato per furto La polizia ha arrestato un ragazzo che guidava lo scooter su cui ha perso la vita Ramy. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano ramy Argomenti discussi: Denunciato per guida in stato di ebbrezza mentre spinge a mano lo scooter in avaria: archiviato; Milano, Area B 2026: la guida per evitare brutte sorprese; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi Invernali: guida tra zone rosse e parcheggi vietati. Fares Bouzidi arrestato per il furto di una moto. Guidava lo scooter la notte in cui morì Ramystato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui si trovava lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml, morto nell'incidente che ebbero durante ... rainews.it Fares Bouzidi arrestato a CityLife: accusato del furto di una moto da 15mila euroIl 23enne era balzato sotto i riflettori della cronaca lo scorso 24 novembre: era lui alla guida dello scooter su cui si trovava Ramy Elgaml, il 19enne morto nell'incidente durante un inseguimento con ... msn.com Il deputato Riccardo #DeCorato accoglie con favore l'arresto di Fares Bouzidi, ritenuto responsabile di un furto a City Life, e sottolinea come l’episodio confermi comportamenti pericolosi già emersi la sera dell’incidente di novembre 2024 in cui perse la vita #R x.com Milano, Fares Bouzidi arrestato in via Pirandello per il furto di una moto. Guidava lo scooter dello schianto in cui morì Ramy facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.