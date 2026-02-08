Milano guidava lo scooter su cui morì Ramy | arrestato per furto Fares Bouzidi

Da ildifforme.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Milano ha arrestato un giovane tunisino, Fares Bouzidi, che guidava lo scooter su cui ha perso la vita Ramy. L’uomo, di 23 anni, non è nuovo ai guai con la legge: era già stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento in cui morì il suo amico. Ora si trova in manette con l’accusa di furto, mentre gli investigatori continuano a ricostruire le circostanze dell’incidente.

È stato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida dello scooter T-Max su cui si trovava il 24 novembre 2024 il suo amico Ramy Elgaml, morto nell’incidente che ebbero durante un inseguimento con i carabinieri. Nella tarda serata di ieri, una volante lo ha notato insieme ad un complice mentre, alle 23:12 in via Pirandello, nella zona di Citylife, in modo sospetto spingeva in strada una moto Yamaha del valore di circa 15 mila euro. Alla vista dei poliziotti i due hanno provato a darsi alla fuga, ma sono stati prontamente bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso, prima di venire condotti in camera di sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

milano guidava lo scooter su cui mor236 ramy arrestato per furto fares bouzidi

© Ildifforme.it - Milano, guidava lo scooter su cui morì Ramy: arrestato per furto Fares Bouzidi

Approfondimenti su Milano ramy

Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml

La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml.

Guidava lo scooter su cui morì Ramy: arrestato per furto

La polizia ha arrestato un ragazzo che guidava lo scooter su cui ha perso la vita Ramy.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano ramy

Argomenti discussi: Denunciato per guida in stato di ebbrezza mentre spinge a mano lo scooter in avaria: archiviato; Milano, Area B 2026: la guida per evitare brutte sorprese; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi Invernali: guida tra zone rosse e parcheggi vietati.

milano guidava lo scooterFares Bouzidi arrestato per il furto di una moto. Guidava lo scooter la notte in cui morì Ramystato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui si trovava lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml, morto nell'incidente che ebbero durante ... rainews.it

milano guidava lo scooterFares Bouzidi arrestato a CityLife: accusato del furto di una moto da 15mila euroIl 23enne era balzato sotto i riflettori della cronaca lo scorso 24 novembre: era lui alla guida dello scooter su cui si trovava Ramy Elgaml, il 19enne morto nell'incidente durante un inseguimento con ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.