Fares Bouzidi arrestato a CityLife | accusato del furto di una moto da 15mila euro

La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, 23 anni, nel quartiere di CityLife. L’uomo è accusato di aver rubato uno scooter del valore di 15 mila euro. Bouzidi era già sotto osservazione dopo l’incidente del novembre scorso, durante il quale era in auto con Ramy Elgaml, morto nello scontro con i carabinieri durante un inseguimento. Ora rischia una lunga condanna per furto aggravato.

Milano, 8 febbraio 2026 – Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui si trovava lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml, (morto nell'incidente che ebbero durante un inseguimento di 8 chilometri con i carabinieri) è stato arrestato dalla polizia a Milano con l’accusa di furto aggravato. Stando a quanto ricostruito una volante lo ha bloccato insieme ad un complice di 24 anni mentre ieri alle 23:12 in via Pirandello, nella zona di Citylife, stavano rubando una moto da 15 mila euro. Il ragazzo - a cui per l'incidente è stato contestato l'omicidio stradale, stessa accusa del carabiniere alla guida della Giulietta che li inseguiva - è in attesa della direttissima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fares Bouzidi arrestato a CityLife: accusato del furto di una moto da 15mila euro Approfondimenti su CityLife Milano La truffa dell’auto usata per una rapina e il furto (reale) di un Rolex da 15mila euro: arrestata 36enne Una donna di 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato un’auto usata in una rapina e di aver sottratto un Rolex del valore di 15. Fares Bouzidi (amico di Ramy Elgaml) ricorre contro la condanna: "Dispresso incompatibile con l'esercizio della funzione pubblica" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su CityLife Milano Guidava lo scooter su cui morì Ramy, arrestato per furto di motoE' stato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui si trovava lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml, morto nell'incidente che ebbero duran ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.