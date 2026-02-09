Milan Schira in esclusiva | Nkunku è stato sicuramente vicino ad andare via ma …

Nicolò Schira conferma che Nkunku era molto vicino a lasciare il Milan. Il giornalista spiega che il giocatore aveva alcune offerte sul tavolo, ma alla fine è rimasto in rossonero. La situazione si è sbloccata solo all’ultimo momento, evitando che Nkunku lasciasse il club.

"Nkunku è stato sicuramente vicino ad andare via. Ha avuto delle richieste, ci sono stati degli interessamenti. Si è informato l'Atletico Madrid ma era il 'Piano B' rispetto ad Ademola Lookman. C'è stata una chiacchierata con la Roma, ma il ragazzo non ha mai aperto la porta alla partenza". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira (qui tutte le sue parole) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan, tra cui la possibile partenza (poi mai avvenuta) di Nkunku. Ecco le parole di Schira. "Il francese ha sempre voluto restare a Milano. Era convinto e resta tuttora convinto di ribaltare le gerarchie e cancellare il girone di andata deludente facendo molto bene nel ritorno e con questo guadagnarsi la conferma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nicolò Schira prevede che il Milan chiuderà tra i 4 e i 5 acquisti nel prossimo mercato.

Il Milan sta cercando di vendere Christopher Nkunku.

