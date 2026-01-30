Il Milan sta cercando di vendere Christopher Nkunku. La società ha proposto il giocatore anche al Napoli, mentre la Roma sembra essere in pole position per acquistarlo. La trattativa resta aperta, ma il club rossonero vuole trovare una soluzione in fretta.

Il Milan sta cercando di liberarsi di Christopher Nkunku. Se la Roma sembra essere vicina al giocatore nelle ultime ore, l’attaccante francese è stato proposto anche al Napoli. Come riportato da Nicolò Schira su X: Christopher Nkunku è stato offerto al Napoli da un intermediario, ma il Napoli ha altri piani. Christopher #Nkunku has been offered to #Napoli by an intermediary, but Napoli have other plans. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2026 Il Napoli è infatti sulle tracce di Allisson Santos dello Sporting Lisbona per un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i due club per il brasiliano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan prova a sbolognare Nkunku, l’ha offerto anche al Napoli (Schira)

Il calciomercato del Napoli è attualmente soggetto a restrizioni a causa delle normative sul limite del costo del lavoro.

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Crystal Palace per portare Jean-Philippe Mateta in Italia.

