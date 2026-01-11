Milan Pellegatti | Fullkrug ha già capito cosa deve trapelare al pubblico sotto consiglio di Allegri

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato le prime dichiarazioni di Niclas Fullkrug dopo il suo approdo al Milan. Secondo Pellegatti, l’attaccante tedesco avrebbe già compreso quali messaggi è opportuno trasmettere al pubblico, sotto la guida strategica di Allegri. Un’attenzione particolare alle parole di Fullkrug, che potrebbero delineare il suo approccio e le aspettative in questa nuova esperienza.

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato le prime parole con la maglia del Milan di Niclas Fullkrug.

Pellegatti convinto: “Fullkrug ragazzo intelligente. Giusto tenere un profilo basso” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha caricato un video dove tra i vari temi ha parlato anche della presentazione di Fullkrug e del profilo basso che ha mantenuto con le sue parole. milannews.it

Nicklas Fullkrug si presenta: "Il Milan è ciò di cui ho bisogno, questo club ha un'aura magica. Il fallo di Ostigaard? Era rigore" - Il centravanti tedesco arrivato a gennaio al Milan dal West Ham spiega perché ho voluto fortemente i rossoneri e detto la sua anche su un episodio ... eurosport.it

Verso #FiorentinaMilan, Pellegatti: “Partita molto importante per Jashari” #SempreMilan #milan #SerieA #Jashari x.com

Niente dente d'oro per Niclas Füllkrug in caso di vittoria dello scudetto con il Milan Carlo Pellegatti ci ha provato, ma il nuovo numero 9 del Milan non ha nessuna intenzione di coprire il suo tratto distintivo #Fullkrug #Pellegatti #Milan - facebook.com facebook

