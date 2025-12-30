Milan le ultime dall’allenamento odierno | Leao in gruppo e per Gabbia ancora lavoro personalizzato
Oggi a Milan si sono svolti gli allenamenti in vista della prossima partita contro il Cagliari. Rafa Leao ha partecipato all’intera sessione di gruppo, mentre Gabbia prosegue con un lavoro personalizzato. L’allenatore Massimiliano Allegri si mostra fiducioso in vista della sfida, che si preannuncia importante per il prosieguo del campionato. Gli aggiornamenti sull’allenamento forniscono un quadro chiaro sulle condizioni dei giocatori e sulle strategie della squadra.
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri sorride in vista di Cagliari-Milan: Rafa Leao si è allenato di nuovo con il resto della squadra. Per Matteo Gabbia ancora lavoro personalizzato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan al lavoro verso il Verona: Gabbia ancora a parte. Primo allenamento per…
Leggi anche: Gimenez recupera per il derby? Le indicazioni dall’allenamento odierno del Milan
Milan, Allegri preme per Rabiot: le ultime sul ritorno in Italia | CM.IT - Massimiliano Allegri a caccia di un centrocampista per il suo Milan: il tecnico rossonero spinge per l’ex Juventus, in uscita dal Marsiglia Il Milan rialza la testa e Massimiliano Allegri respira dopo ... calciomercato.it
Milan di nuovo in campo, con vista sul Pisa: le ultime su Nkunku e Loftus-Cheek, Estupinan certamente fuori - Dall'allenamento odierno svoltosi a Milanello, non arrivano sostanziali novità in casa rossonera, dove, archiviato il successo per 2- calciomercato.com
Pulisic sta meglio e parte per Torino. Le ultime sul Milan in vista del posticipo di Serie A - Il grande dubbio che accompagna il Milan in queste ultimissime ore che separano la squadra rossonera dall'impegno di Torino di questa sera, è sicuramente legato alle condizioni di Christian Pulisic. tuttomercatoweb.com
Le ultime da Milanello riportate da Peppe Di Stefano in vista di Cagliari-Milan - facebook.com facebook
Infortuni Milan, le ultime da Milanello su Leao e Gabbia: quando il rientro #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.