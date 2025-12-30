Milan le ultime dall’allenamento odierno | Leao in gruppo e per Gabbia ancora lavoro personalizzato

Oggi a Milan si sono svolti gli allenamenti in vista della prossima partita contro il Cagliari. Rafa Leao ha partecipato all’intera sessione di gruppo, mentre Gabbia prosegue con un lavoro personalizzato. L’allenatore Massimiliano Allegri si mostra fiducioso in vista della sfida, che si preannuncia importante per il prosieguo del campionato. Gli aggiornamenti sull’allenamento forniscono un quadro chiaro sulle condizioni dei giocatori e sulle strategie della squadra.

