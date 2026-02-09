Milan tegola Cissè Nuovi esami per Saelemaekers Retroscena su Nkunku Mentre Vlahovic …

Mentre il Milan si prepara alla ripresa del campionato, arriva una brutta notizia: Cissè si è infortunato e dovrà fermarsi. Nuovi esami sono in corso per Saelemaekers, che si è fermato durante l’allenamento. Intanto, circolano retroscena su Nkunku, che potrebbe arrivare a breve. La situazione dei rossoneri rimane sotto osservazione, con gli infortuni che complicano i piani di Pioli.

Milan, si avvicina sempre di più il rientro in campo dei rossoneri. Venerdì sera è prevista la partita contro il Pisa. Le ultime novità sugli infortuni di Pulisic e Saelemaekers. Tegola Cissè. Intervista esclusiva a Nicolò Schira: le ultime novità su Vlahovic e i retroscena su Nkunku. Occhio poi al futuro di Ismael Bennacer. Il Milan potrebbe incassare 10 milioni di euro dalla cessione di Bennacer: il riscatto da parte della Dinamo Zagabria, scrive Calciomercato.com, sarebbe già stato complesso per l'ingaggio da 4 milioni del centrocampista rossonero, ma con il recente infortunio potrebbe essere sempre più a rischio. Infortuni Milan, Nkunku e De Winter subito ceduti? Bomba sul futuro di Maignan. Milan, si può bloccare un attaccante. Retroscena su Nkunku. Ecco come sta Bartesaghi Il Milan si prepara alla prossima stagione con alcune novità in attacco. Calciomercato Milan, infortunio per Cissè con il Catanzaro: la situazione; Tegola Milan, si infortuna il nuovo acquisto: cosa è successo. Milan, il retroscena di mercato 'gasa' i tifosi: Cissè rivela tutto! Curioso aneddoto svelato dal nuovo acquisto dei rossoneri Cissè: il racconto ha già entusiasmato i suoi nuovi tifosi. Tegola Milan, si ferma anche Rabiot: lesione. Rossoneri in ansia per Pulisic Il francese è stato sottoposto a risonanza magnetica e verrà nuovamente rivalutato tra dieci giorni. Per lo statunitense si teme una lesione al flessore. Saelemaekers ha lavorato a parte, terapie e ... Infortunio Saelemaekers, tegola Milan: tempi di recupero più lunghi

