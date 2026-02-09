Milan Futuro Oddo | Ci è mancata un po’ di fortuna dobbiamo crescere nell’agonismo

Dopo la partita contro la Virtus Ciserano, l’allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha commentato la prestazione della sua squadra. Oddo ha detto che ci è mancata un po’ di fortuna, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare nell’agonismo. Il tecnico ha spiegato che la squadra deve lavorare di più per crescere e affrontare meglio le sfide future.

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del match contro la Virtus Ciserano, terminato 1-o a favore degli avversari. L'allenatore rossonero ha voluto analizzare la prestazione dei suoi ragazzi, spostandosi poi a parlare di alcuni giovani. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulla sconfitta contro Virtus Ciserano: "Sicuramente ci è mancata un po' di fortuna nei dettagli, poi abbiamo preso gol al primo tiro in porta, è un peccato. Io valuto la partita nel totale, che è stata positiva. Sicuramente dovremo crescere nell'agonismo che ci mettiamo in campo, ma abbiamo fatto un buon calcio oggi, a noi interessa quello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

