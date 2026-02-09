Milan Futuro Oddo | Ci è mancata un po’ di fortuna dobbiamo crescere nell’agonismo

Dopo la partita contro la Virtus Ciserano, l’allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha commentato la prestazione della sua squadra. Oddo ha detto che ci è mancata un po’ di fortuna, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare nell’agonismo. Il tecnico ha spiegato che la squadra deve lavorare di più per crescere e affrontare meglio le sfide future.

