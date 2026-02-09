Milan Futuro Oddo | Ci è mancata un po’ di fortuna dobbiamo crescere nell’agonismo
Dopo la partita contro la Virtus Ciserano, l’allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha commentato la prestazione della sua squadra. Oddo ha detto che ci è mancata un po’ di fortuna, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare nell’agonismo. Il tecnico ha spiegato che la squadra deve lavorare di più per crescere e affrontare meglio le sfide future.
Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del match contro la Virtus Ciserano, terminato 1-o a favore degli avversari. L'allenatore rossonero ha voluto analizzare la prestazione dei suoi ragazzi, spostandosi poi a parlare di alcuni giovani. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulla sconfitta contro Virtus Ciserano: "Sicuramente ci è mancata un po' di fortuna nei dettagli, poi abbiamo preso gol al primo tiro in porta, è un peccato. Io valuto la partita nel totale, che è stata positiva. Sicuramente dovremo crescere nell'agonismo che ci mettiamo in campo, ma abbiamo fatto un buon calcio oggi, a noi interessa quello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan Futuro
Milan Futuro, Oddo: “I ragazzi hanno bisogno di sbagliare per crescere. Dobbiamo…”
Conferenza stampa Chivu pre Atletico Madrid Inter: «Derby ingiusto, ci è mancata un po’ di fortuna. Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore, ma abbiamo parlato nell’amichevole in Libia e…»
Ultime notizie su Milan Futuro
Argomenti discussi: Scanzorosciate-Milan Futuro, Serie D 2025/2026: Match Preview; Milan, Allegri: Contento del rinnovo di Maignan, è uno dei tre top in Europa. Mateta? Parlo solo dei miei tesserati; UFFICIALE| Rinforzo dal Chelsea per il Milan: ecco Idrissi, un talento per l'U23 di Oddo; Scanzorosciate-Milan Futuro 2-2, Serie D 2025/2026: intervista a Milan TV di Mister Massimo Oddo.
MN - Oddo: Il talento va coltivato ogni giorno, io qui per aiutare i ragazzi e dare buoni consigliMassimo Oddo, allenatore di Milan Futuro è intervenuto così in esclusiva per MilanNews.it dopo la sconfitta odierna contro il Virtus Ciserano. Il tecnico rossonero non fa ... milannews.it
Milan Futuro-Virtus Ciserano (0-1): ennesima sconfitta stagionaleEnnesima sconfitta stagionale in Serie D per i ragazzi di mister Oddo, oggi decisamente troppo imprecisi sotto porta. Ai punti avrebbero meritato molto di più, ma al triplice fischio ... milannews.it
Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 0-1: terza sconfitta casalinga consecutiva. Rossoneri a testa alta #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
«MILAN FUTURO, CHE BEFFA! DOMINIO TOTALE MA VINCE LA VIRTUS CISERANO: UN ERRORE COSTA CARO AI RAGAZZI DI ODDO!» #MilanFuturo #SerieD #Oddo #Milan #VirtusCiserano facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.