Milan Futuro Oddo | I ragazzi hanno bisogno di sbagliare per crescere Dobbiamo…
Al termine di Milan Futuro-Real Calepina 1-0, l'allenatore Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match. Al termine di Milan Futuro-Real Calepina 1-0, l'allenatore dei giovani rossoneri, Massimo Oddo, ha parlato così del match e della sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
? Milan Futuro 1-0 Real Calepina: Ossola beauty sees Rossoneri return to victory sempremilan.com/milan-futuro-1… #SempreMilan Vai su X
RECUPERO 12^ GIORNATA SERIE D: MILAN FUTURO-REAL CALEPINA Turno infrasettimanale per la Real Calepina impegnata nel recupero della dodicesima giornata in casa del Milan Futuro. Fischio d’inizio in programma alle 14:30 di domani pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook
Milan Futuro-Real Calepina (1-0): i rossoneri tornano a vincere - Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Come scrive milannews.it
Il Milan Futuro torna a vincere, decide Ossola. 90 minuti per Odogu - Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Si legge su milannews.it
I guai dell’under 23. I ragazzi di Oddo per l’attesa svolta col Real Calepina - La crescita dei giovani da affidare poi alla prima squadra, così come accaduto con Davide Bartesaghi, resta l’obiettivo ... ilgiorno.it scrive