Milan Futuro Oddo | I ragazzi hanno bisogno di sbagliare per crescere Dobbiamo…

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di Milan Futuro-Real Calepina 1-0, l'allenatore Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match. Al termine di Milan Futuro-Real Calepina 1-0, l'allenatore dei giovani rossoneri, Massimo Oddo, ha parlato così del match e della sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro oddo i ragazzi hanno bisogno di sbagliare per crescere dobbiamo8230

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “I ragazzi hanno bisogno di sbagliare per crescere. Dobbiamo…”

Scopri altri approfondimenti

milan futuro oddo ragazziMilan Futuro-Real Calepina (1-0): i rossoneri tornano a vincere - Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Come scrive milannews.it

Il Milan Futuro torna a vincere, decide Ossola. 90 minuti per Odogu - Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Si legge su milannews.it

milan futuro oddo ragazziI guai dell’under 23. I ragazzi di Oddo per l’attesa svolta col Real Calepina - La crescita dei giovani da affidare poi alla prima squadra, così come accaduto con Davide Bartesaghi, resta l’obiettivo ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Oddo Ragazzi