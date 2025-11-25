Conferenza stampa Chivu pre Atletico Madrid Inter | Derby ingiusto ci è mancata un po’ di fortuna Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore ma abbiamo parlato nell’amichevole in Libia e…

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Atletico Madrid Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Atletico Madrid Inter, match valevole per la quinta giornata della League Phase di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia di Lautaro Martinez). La conferenza avrà inizio alle ore 19.00, noi di InterNews24 la seguiremo live. SENSAZIONI – « Il bello del calcio è che dopo una sconfitta hai sempre la possibilità di prenderti una rivincita, di far vedere che alcune volte il risultato è ingiusto. 🔗 Leggi su Internews24.com

