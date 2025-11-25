Conferenza stampa Chivu pre Atletico Madrid Inter | Derby ingiusto ci è mancata un po’ di fortuna Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore ma abbiamo parlato nell’amichevole in Libia e…

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Atletico Madrid Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di Atletico Madrid   Inter, match valevole per la quinta giornata della League Phase di  Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia di Lautaro Martinez). La conferenza avrà inizio alle ore 19.00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. SENSAZIONI – « Il bello del calcio è che dopo una sconfitta hai sempre la possibilità di prenderti una rivincita, di far vedere che alcune volte il risultato è ingiusto. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa chivu pre atletico madrid inter derby ingiusto ci 232 mancata un po8217 di fortuna simeone non mi sento n233 inferiore n233 superiore ma abbiamo parlato nell8217amichevole in libia e8230

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Atletico Madrid Inter: «Derby ingiusto, ci è mancata un po’ di fortuna. Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore, ma abbiamo parlato nell’amichevole in Libia e…»

Argomenti simili trattati di recente

conferenza stampa chivu preChivu in conferenza: "Non sono né migliore né peggiore di Simeone. Vorrei una carriera come la sua" - Conclusa la sessione di domande al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, il microfono passa all'allenatore, Cristian Chivu che dalla sala stampa del Riyadh Metropolitano di ... Segnala fcinternews.it

conferenza stampa chivu preLIVE FCIN1908/ Atletico Madrid-Inter, le parole di Chivu alla vigilia - Inter arrivata in Spagna dove domani affronteranno la squadra di Simeone nel quinto turno del girone di Champions League ... Da msn.com

conferenza stampa chivu preInter-Milan, Chivu fa chiarezza su Thuram in conferenza stampa: “Vi dico come sta”, poi la risposta ad Allegri - Il tecnico nerazzurro si è soffermato sulle condizioni di Marcus Thuram. Secondo spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Chivu Pre