Conferenza stampa Chivu pre Atletico Madrid Inter | Derby ingiusto ci è mancata un po’ di fortuna Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore ma abbiamo parlato nell’amichevole in Libia e…
SENSAZIONI – « Il bello del calcio è che dopo una sconfitta hai sempre la possibilità di prenderti una rivincita, di far vedere che alcune volte il risultato è ingiusto.
