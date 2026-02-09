Milan Futuro esordio del neo-acquisto Dalpiaz con i rossoneri di Oddo

Magnus Dalpiaz ha debuttato con il Milan Futuro di Massimo Oddo. Il giovane terzino destro austriaco, nato nel 2007 e arrivato dal Bayern Monaco a gennaio, ha giocato la sua prima partita con la squadra di seconda categoria dei rossoneri. Un esordio importante per il ragazzo, che si è fatto vedere subito in campo.

La sconfitta lascia il Milan Futuro in 7^ posizione in classifica, con 35 punti, pari merito con il Caldiero Terme, a 2 punti di distanza dall'ultimo posto utile per la qualificazione ai playoff, attualmente occupata dal Villa Valle. Da segnalare come, nel corso della partita, abbia esordito con il Milan Futuro uno degli acquisti della recente sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Marcus Dalpiaz, classe 2007, terzino destro austriaco giunto dal Bayern Monaco. Il ragazzo è entrato al 70' al posto di Mattia Cappelletti. Il giocatore, in grado di disimpegnarsi anche come difensore centrale e come terzino sinistro, è arrivato in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

