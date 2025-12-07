Torna in campo il Milan Futuro di Oddo | orario e diretta tv della partita dei rossoneri

Torna in campo nel pomeriggio odierno il Milan Futuro di mister Massimo Oddo, reduce dal pareggio interno (1-1) contro il Brusaporto nell'ultimo turno del campionato di Serie D 2025-2026. Le news sulla partita dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Torna in campo il Milan Futuro di Oddo: orario e diretta tv della partita dei rossoneri

Torna in campo la OMEPS Silotrailers Battipaglia di Serie B Femminile che avrà il compito di inaugurare il weekend di gare Senior della PB63 ricevendo la visita della ASD Dinamo Taranto. Diretta sul nostro profilo Twitch. ? Forza ragazze! Credit: Carl - facebook.com Vai su Facebook

Mario #Balotelli ha voglia di tornare in campo: in attesa della chiamata giusta a gennaio l’ex centravanti di Inter e Milan si allenerà in questi giorni col #Carpenedolo per tenersi in forma e farsi così trovare pronto per la sua nuova squadra. #calciomercato Vai su X

Oggi in campo il Milan Futuro: orario e diretta tv della sfida - Questa domenica il Milan Futuro giocherà sul campo del Varesina dopo l'1- milannews.it scrive

Milan Futuro-Real Calepina (1-0): i rossoneri tornano a vincere - Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Segnala milannews.it

Milan Futuro-Brusaporto 1-1: Siani su rigore pareggia il gol di Sia - Brusaporto di Domenica 30 novembre 2025: formazioni e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

Milan Futuro, Bartesaghi e non solo: l’obiettivo prosegue. I risultati non vanno, ma i giocatori ci sono - Milan Futuro – Oltre a Bartesaghi, altri calciatori sono usciti fuori dalla seconda squadra rossonera Nonostante le difficoltà sul campo, il progetto Milan Futuro continua a dimostrare il suo valore c ... Come scrive milannews24.com

Milan Futuro-Brusaporto 1-1: pareggio amaro per i rossoneri - La diretta del match tra Milan Futuro e Brusaporto, valida per la quattordicesima giornata del girone B di Serie D. Riporta msn.com

Allegri mette ai margini il nuovo acquisto: in campo con il Milan Futuro! - Un nuovo acquisto del Milan diventa un caso: gioca con il Milan Futuro, Allegri sembra averlo messo ai margini ... spaziomilan.it scrive